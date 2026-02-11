Пятерых петербуржцев подозревают в хищении двух квартир у пожилого мужчины

В Санкт-Петербурге полицейские задержали пятерых подозреваемых в хищении недвижимости у 85-летнего пенсионера. С помощью поддельного паспорта мошенники переоформили на себя и продали две квартиры законного владельца.

Сотрудники отделения полиции Центрального района Северной столицы получили заявления от 85-летнего пенсионера. Мужчина сообщил о хищении принадлежащей ему недвижимости.

По словам потерпевшего, злоумышленники без его ведома завладели его долей в квартире на улице Джона Рида. Мошенники также оформили на себя жилье на улице Будапештской, которое должно было перейти к нему по наследству после смерти родственников.

По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали жителей Санкт-Петербурга в возрасте от 36 до 61 года, среди которых две женщины. Согласно версии следствия, 48-летний организатор преступления вступил в сговор с 54-летней соцработницей, ухаживавшей за одиноким пожилым мужчиной. Женщина имела свободный доступ к документам подопечного. Она похитила его паспорт и передала 36-летнему сообщнику, который вклеил в него фотографию ранее судимого подельника.

Злоумышленник выдал себя за наследника и вместе с 53-летней сожительницей, которая изображала родственницу пенсионера, оформил у нотариуса доверенность на ведение наследственного дела и распоряжение имуществом.

После официального принятия наследства и получения документов о праве собственности участники группы переоформили квартиры на подконтрольных лиц и продали их. На данный момент сделки купли-продажи оспаривают в судебном порядке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Организатор преступления помещен под домашний арест, остальные фигуранты заключены под стражу.