Среда, 11 февраля 2026
$77.65 €92.01 ¥11.17
-5.9 C
Санкт-Петербург
Новости

Пятерых петербуржцев подозревают в хищении двух квартир у пожилого мужчины

Даниил Александров
Фото: abn.agency

В Санкт-Петербурге полицейские задержали пятерых подозреваемых в хищении недвижимости у 85-летнего пенсионера. С помощью поддельного паспорта мошенники переоформили на себя и продали две квартиры законного владельца.

Сотрудники отделения полиции Центрального района Северной столицы получили заявления от 85-летнего пенсионера. Мужчина сообщил о хищении принадлежащей ему недвижимости.

По словам потерпевшего, злоумышленники без его ведома завладели его долей в квартире на улице Джона Рида. Мошенники также оформили на себя жилье на улице Будапештской, которое должно было перейти к нему по наследству после смерти родственников.

По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали жителей Санкт-Петербурга в возрасте от 36 до 61 года, среди которых две женщины. Согласно версии следствия, 48-летний организатор преступления вступил в сговор с 54-летней соцработницей, ухаживавшей за одиноким пожилым мужчиной. Женщина имела свободный доступ к документам подопечного. Она похитила его паспорт и передала 36-летнему сообщнику, который вклеил в него фотографию ранее судимого подельника.

Злоумышленник выдал себя за наследника и вместе с 53-летней сожительницей, которая изображала родственницу пенсионера, оформил у нотариуса доверенность на ведение наследственного дела и распоряжение имуществом.

После официального принятия наследства и получения документов о праве собственности участники группы переоформили квартиры на подконтрольных лиц и продали их. На данный момент сделки купли-продажи оспаривают в судебном порядке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Организатор преступления помещен под домашний арест, остальные фигуранты заключены под стражу.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Деньги

Стало известно насколько увеличится страховая пенсия в 2026 году

Фиксированная выплата к страховой пенсии для неработающих пенсионеров с 1 января 2026 года установлена на уровне около 9,5 тысячи рублей. Этот размер определен после проведения ежегодной индексации на 7,6%.Размер выплатыДепутат Государственной думы Алексей Говырин сообщил актуальный размер фиксированной выплаты, действующий с начала года. Базовая сумма составляет около 9,5 тысячи рублей. Для жителей районов с особыми климатическими условиями эта сумма увеличивается на соответствующий районный коэффициент.В беседе с РИА Новости парламентарий отметил, что индексация на 7,6% проведена для неработающих получателей страховых пенсий по старости, инвалидности или потере кормильца.Сама страховая пенсия формируется из двух компонентов: фиксированной государственной выплаты и переменной части, которая зависит от накопленных пенсионных коэффициентов. Стоимость одного пенсионного балла в 2026 году зафиксирована на отметке 156,76 рубля. Для возникновения права...
Читать далее
Наука

Ученые нашли ключевой фактор для зарождения жизни на планетах

Возникновение жизни на Земле могло быть обусловлено редким химическим стечением обстоятельств в период формирования планеты. Исследователи сообщают, что для этого потребовался строго определенный уровень кислорода, позволивший сохранить на поверхности фосфор и азот.Роль кислорода в распределении ключевых элементовГруппа ученых под руководством Крейга Уолтона из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе представила исследование. Они изучили влияние концентрации кислорода на ранних стадиях формирования планет на их потенциальную обитаемость.По словам авторов исследования, во время формирования планетного ядра из расплавленного вещества существовал крайне узкий диапазон концентрации кислорода. Он позволял удержать фосфор и азот в мантии и коре будущей планеты.Если кислорода было слишком мало, фосфор образовывал связи с железом и мигрировал в ядро, становясь недоступным для биологических процессов. Если кислорода было слишком много, это приводило...
Читать далее

Интересное

новости СПб дтп ленобласть смерть полиция погода Россия убийство петербург мигранты пожары мошенничество прокуратура проверка жкх праздник закон недвижимость цены ученые уголовное дело скандал невский проспект жильё музеи памятники реставрация пенсионеры александр дрозденко исследование налоги выплаты угрозы авито законопроект космос ск пенсия кирилл поляков Александр Колесов кгиоп депутаты квартира грипп автобусы

Новости дня

Ленинградская область

За сутки в Ленобласти ликвидировали шесть пожаров и пять ДТП

Новости

Хрущевка в Лефортово стала новым домом для Долиной после скандального суда

Новости

Сергей Миронов потребовал вернуть прежний пенсионный возраст

Новости

Токаев заявил о необходимости принятия новой Конституции Казахстана

Новости

УФАС Петербурга признало действия Tefal недобросовестной конкуренцией

Новости

После капитального ремонта в Сестрорецке открылась историческая баня 1898 года

Новости

Россияне назвали главный секрет запоминающейся видеорекламы

Новости

Сапегина поддержала решение Богомолова уйти с поста ректора Школы-студии МХАТ

Новости

Треть жителей Петербурга за год изучала предложения о покупке бизнеса

Новости

Фитнес-приложения стали главным трендом у петербуржцев в 2026 году

Город

У Тихоновской часовни в Петербурге простились с 9-летним Павлом Тифитулиным

Новости

Депутаты Петербурга отказались брать на себя организацию платных парковок

Город

В Петербурге началась реставрация исторических домов на Невском проспекте

Город

В Петербурге увеличили стипендии будущим водителям трамвая и троллейбуса

Новости

Россияне могут купить самодельный снегоболотоход за два млн рублей

Новости

Петербуржцы выбрали идеальные сценарии для предложения

Новости

В России снизилось количество жалоб на работу Telegram

Новости

Экс-советник Путина призвал создателя Telegram Дурова сотрудничать с Россией

Город

Прокуратура потребовала демонтировать незаконные ворота на Английском проспекте

Новости

Депутаты Петербурга предложили усилить защиту исторических зданий

Город

В Петербурге усилили контроль за качеством питьевой воды

Новости

В России могут окончательно заблокировать YouTube

Город

Жалобы жильцов дома на переулке Лодыгина привлекли внимание Бастрыкина

Деньги

Стало известно насколько увеличится страховая пенсия в 2026 году

Новости

Что происходит с ограничением работы мессенджера Telegram

Новости

Богомолов попросил освободить его от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ

Новости

Мужчина погиб под колесами поезда на станции «Лисий Нос» в Петербурге

Вне СПб

Сабурову в Казахстане может грозить уголовное дело и 12 лет лишения свободы

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb