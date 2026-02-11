Треть жителей Петербурга за год изучала предложения о покупке бизнеса

Как показывают данные исследования, проведенного по инициативе Авито, 30% жителей Санкт-Петербурга за последний год задумывались о приобретении готового бизнеса. Наиболее привлекательными для них остаются сферы торговли и услуг.

Как уточняет пресс-служба Авито, чаще всего петербуржцы интересовались покупкой пунктов выдачи заказов — такой вариант рассматривали 34% респондентов. На втором месте оказалась торговля (24%), затем следуют сфера услуг (18%), красота и здоровье (17%), общественное питание (16%), производство (15%) и строительство (11%). При этом интересы мужчин и женщин в выборе направления для бизнеса largely совпадают.

Для поиска готового предприятия 61% опрошенных в Петербурге используют сайты с объявлениями. Значительная часть (35%) полагается на рекомендации знакомых, а каждый четвертый (23%) рассматривает возможность обращения к бизнес-брокерам.

Планы по продвижению будущего бизнеса формируются уже на этапе поиска: 83% потенциальных владельцев намерены использовать площадки электронной коммерции. Среди уже действующих предпринимателей такие платформы применяют 95%. Также в числе популярных каналов — поисковые системы (42%), онлайн-карты (38%), социальные сети (27%), видеоплатформы (20%) и сервисы коротких вертикальных видео (14%).

«Больше половины предпринимателей выбирают Авито для поиска готового бизнеса, потому что здесь сосредоточен максимально широкий список предложений — от небольших локальных проектов до крупных компаний с выстроенными процессами. Например, на Авито можно приобрести как салон красоты, так и сложное производство. Платформа дает возможность не просто увидеть объявление, а напрямую связаться с собственником, обсудить условия сделки, запросить документы и договориться о цене без посредников. В результате Авито становится инструментом для предпринимателей на любом этапе: здесь могут начать свой путь новички, а опытные инвесторы — находить бизнесы для расширения и диверсификации портфеля. Это наглядно показывает, что на Авито ищут и находят не только товары, но и полноценные бизнес-активы, а значит — развиваться на площадке может каждый», — комментирует Николай Сентюрин, руководитель направления по работе с агентствами и партнерами Авито.

Ключевыми критериями при оценке бизнеса респонденты назвали стабильность дохода (47%) и срок окупаемости (41%). Немаловажными факторами также являются рентабельность (38%), местоположение (27%) и отсутствие долгов (26%). Основным риском при покупке готового дела 32% участников опроса считают юридические проблемы, включая возможные судебные разбирательства.

Директор бизнес-направления «Авито Бизнес 360» Александр Мирской подчеркнул, что платформа основана на модели социальной коммерции, которая позволяет покупателям и продавцам взаимодействовать напрямую, что особенно важно в бизнес-сегменте. Руководитель направления по работе с агентствами и партнерами Авито Николай Сентюрин добавил, что широкий выбор предложений на площадке дает возможность находить как локальные проекты, так и крупные компании с отлаженными процессами.

Опрос был проведен среди 2771 жителя России в возрасте от 18 лет по заказу Авито.