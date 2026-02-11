За сутки в Ленобласти ликвидировали шесть пожаров и пять ДТП

За минувшие сутки пожарно-спасательные службы Ленинградской области 11 раз выезжали на ликвидацию возгораний и ДТП.

В течение последних 24 часов на территории Ленинградской области произошло шесть пожаров и пять дорожно-транспортных происшествий, требовавших участия экстренных служб.

При тушении возгораний пожарным удалось спасти пять человек. Еще шесть граждан были вызволены из поврежденных транспортных средств в ходе ликвидации последствий автомобильных аварий. В результате происшествий был зафиксирован один погибший, сообщает «Невский проспект».

Для тушения пожаров задействовали 48 сотрудников и 12 единиц спецтехники. На месте аварий работали 20 человек и пять машин.