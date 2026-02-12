Полицейские задержали троих администраторов сим-боксов в Петербурге

Сотрудники киберполиции задержали троих подозреваемых в обслуживании сим-боксов для мошеннических звонков. Оборудование позволяло пропускать до пяти тысяч вызовов в сутки от колл-центров из недружественной страны.

Правоохранители пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся администрированием сим-боксов для совершения мошеннических действий в отношении россиян. Задержанными оказались жители Петербурга и области в возрасте 19, 20 и 23 лет.

По оперативным данным, злоумышленники действовали под руководством кураторов с территории одной из недружественных стран. Так, 20-летний фигурант ездил в Москву, где через курьерские службы получал оборудование для массовой генерации звонков. Молодой человек размещал устройство в арендованных квартирах и следил за его бесперебойной работой.

Впоследствии фигурант привлек двух знакомых, которые на тех же условиях арендовали дополнительные помещения. Соучастники также получали посылки с сим-картами различных операторов, которые затем устанавливались в сим-боксы. В целях конспирации злоумышленники еженедельно меняли адреса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе обысков у фигурантов изъяли два сим-бокса, ноутбуки с ПО для управления VoIP-телефонией, роутер, мобильные телефоны с переписками, свыше тысячи сим-карт и банковские карты. По данным следствия, в обороте группы находилось не меньше 500 сим-карт, а еженедельный доход каждого участника составлял 30 тысяч рублей.

Были возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и за незаконное использование виртуальной телефонной станции. Установлена причастность задержанных к десяти эпизодам в Петербурге, Ленобласти и других регионах. Фигуранты заключены под стражу.