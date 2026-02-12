Суд Петербурга оштрафовал троих должностных лиц за некачественную уборку снега

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал трех должностных лиц СПб ГБУ «Центральное управление региональных дорог и благоустройства» за снег на пешеходных переходах и неубранные тротуары.

Мировой судья судебного участка № 15 привлек к административной ответственности начальника службы комплексной уборки Станислава Журкина, начальника службы управления комплексной уборки по Невскому району Алексея Следнева и исполняющего обязанности директора учреждения Олега Ващенко. Все трое признаны виновными по соответствующей статье.

В ходе проверки восьмого января на улице Восстания был зафиксирован снежный вал, сформированный прямо на пешеходном переходе без необходимых разрывов. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Журкин в суде признал вину, сославшись на неблагоприятные погодные условия, но это не освободило его от ответственности. Следнев допустил аналогичное нарушение 13 января у дома на улице Хрустальной. Снежный вал превысил метр в высоту и два метра в ширину. Ващенко ответил за состояние тротуара на Витебской Сортировочной улице. Толщина рыхлого снега на пешеходной зоне достигла 15,8 сантиметра.

Каждому из должностных лиц назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, суд оштрафовал само СПб ГБУ «Центральное управление региональных дорог и благоустройства» на 200 тысяч рублей за нарушения при уборке на Гороховой улице.