Депутат Миронов попросил Совбез оценить целесообразность замедления Telegram

Депутат Сергей Миронов обратился в Совет безопасности России с просьбой оценить обоснованность мер Роскомнадзора по замедлению работы Telegram. По мнению парламентария, ограничения создают риски для безопасности граждан и снижают эффективность патриотического контента.

Миронов заявил, что решение о частичном ограничении работы мессенджера вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Парламентарий напомнил о позиции губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, который ранее указывал на зависимость оперативного информирования жителей при ухудшении обстановки от стабильной работы Telegram.

Также Миронов в разговоре с 360.ru подчеркнул, что мессенджер используется для фронтовой связи в зоне специальной военной операции.

По словам политика, российский сегмент Telegram сформировал мощный патриотический ресурс. Этот контент ориентирован не только на внутреннюю, но и на зарубежную аудиторию, включая страны бывшего СНГ. Также мессенджер активно применяется административными органами для обратной связи с населением.

Миронов указал, что действия РКН не должны снижать положительное влияние Telegram-каналов на продвижение национальных интересов и провоцировать рост социальной напряженности.