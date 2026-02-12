Стала известна возможная связь пропавшего в тайге Усольцева с Эпштейном

Американский финансист Джеффри Эпштейн оказался косвенно связан с пропавшим в Красноярском крае бизнесменом Сергеем Усольцевым.

В 1998 году Джеффри Эпштейн посетил Саров в рамках программы «Инициатива атомных городов». Проект предусматривал создание рабочих мест для бывших сотрудников ядерных предприятий, в том числе с привлечением американских инвестиций, сообщает RT.

Аналогичным проектом, но в закрытом Железногорске, руководил бизнесмен Сергей Усольцев. В 1999 году он основал фирму «Международный центр развития — Железногорск», через которую привлек в город несколько миллионов долларов.

Напомним, что осенью 2025 года Усольцев вместе с женой и дочерью пропал в тайге. Их поиски до сих пор не принесли результатов. Среди версий исчезновения рассматривался тайный побег за границу. Теоретики связывали это с работой предпринимателя в 1990-х годах и его возможным доступом к государственной тайне.