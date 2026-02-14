Стало известно о способе погасить рассрочку без скрытых процентов

С 1 апреля 2026 года вступают в силу законодательные требования к сервисам рассрочки, разработанные при участии Банка России и правительства.

Единая цена и запрет скрытых процентов

Принятые поправки запрещают двойное ценообразование. Теперь нельзя продавать товар по одной цене при полной оплате и завышать его стоимость при оформлении рассрочки.

Согласно новым правилам, цена договора рассрочки должна полностью соответствовать стоимости товара. Таким образом, операторы сервисов и продавцы лишаются возможности маскировать проценты за отсрочку платежа под видом различных ценников, сообщает ТАСС.

Регулирование распространяется исключительно на специализированные сервисы рассрочки, предлагаемые юридическими лицами, включенными в специальный реестр. Прямые договоренности между покупателем и продавцом о поэтапной оплате под новые требования не подпадают. Надзор за деятельностью операторов возложен на Банк России.

Лимиты, штрафы и передача данных

Законодательно установлен максимальный размер штрафа за просрочку платежа — не больше 20% годовых от суммы просроченной задолженности. Пользователям сервисов гарантировано право полного или частичного досрочного погашения без взимания комиссии.

Ключевым нововведением становится обязанность операторов передавать в бюро кредитных историй информацию о договорах рассрочки на сумму свыше 50 тысяч рублей. Первоначальная редакция законопроекта предлагала порог в 15 тысяч рублей, однако в ходе обсуждения правительство и ЦБ поддержали увеличение лимита.

В Банке России пояснили, что такой подход позволит отслеживать совокупную долговую нагрузку граждан, не создавая избыточной административной нагрузки на операторов. Кредитные организации при рассмотрении заявок на займы и кредиты смогут учитывать обязательства заемщиков по рассрочкам, что снизит риски выдачи средств без учета реальной платежеспособности.

Поэтапное сокращение беспроцентного периода

Закон вводит временные ограничения на максимальную продолжительность беспроцентной рассрочки. С 1 апреля 2026 года этот срок не может превышать шесть месяцев. С 1 апреля 2028 года планка снижается до четырех месяцев.

Таким образом, законодатель стимулирует сокращение длительных рассрочек, которые при отсутствии формальных процентов фактически означают кредитование покупателя за счет продавца или оператора сервиса без должного отражения этих обязательств в финансовой отчетности.

Представители Банка России заявили, что будут отслеживать динамику рынка и уровень задолженности домохозяйств. При необходимости размер лимитов и иные параметры могут быть скорректированы отдельным законом.