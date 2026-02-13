Соседи рассказали о доме, где теперь прописана Лариса Долина

После потери элитной квартиры в Хамовниках Лариса Долина оформила регистрацию в двухкомнатной квартире в Лефортово, приобретенной еще в 2006 году. Соседи звезды рассказали о реальном положении дел в этом районе, а сама певица предпочла снимать жилье в другом месте, используя старую недвижимость в качестве склада для вещей.

Экологическая обстановка в районе

Местные жители в разговоре с aif.ru, описали район вокруг дома певицы как крайне неблагополучный для комфортного проживания. Основной проблемой стала неудовлетворительная экологическая обстановка.

По словам одного из соседей, близость парка Казачьей Славы и набережной Яузы не спасает ситуацию, поскольку до зеленых зон необходимо добираться, а постоянный шум от автотранспорта и выхлопные газы являются неотъемлемой частью повседневной жизни.

Транспортная доступность также оставляет желать лучшего. Ближайшая станция метро находится примерно в 20 минутах ходьбы быстрым шагом, что по московским меркам считается большим недостатком. Наземный общественный транспорт регулярно попадает в пробки. Для артистки с плотным гастрольным графиком такая локация создала бы дополнительные сложности при переезде.

Использование недвижимости

Несмотря на официальную регистрацию сама Долина не планирует проживать в этой квартире. Недвижимость в доме 1961 года постройки была приобретена певицей около 20 лет назад, однако она никогда там не жила и не намерена переезжать туда в будущем.

В настоящее время квартира выполняет функцию складского помещения. Туда звезда перевезла мебель, личные архивы и концертный реквизит, которые удалось вывезти из жилья после резонансного судебного разбирательства.

Сама артистка арендует квартиру в другом, более благоустроенном и тихом районе Москвы. Адрес съемного жилья не разглашается. Певица не исключает возможности выкупа арендованной недвижимости в будущем при появлении необходимых средств.

Концертный график

Гастрольный график певицы столкнулся с объективными трудностями. Концерты в Обнинске и Брянске, первоначально запланированные на 8 и 9 марта, перенесены на ноябрь. Официальной причиной были названы технические корректировки графика. Однако представители Городского дворца культуры Обнинска сообщили, что фактической причиной стали низкие продажи билетов.

Аналогичная ситуация складывается с выступлением в Коломне 11 марта. За пять недель до концерта реализовано около 27 процентов билетов. При вместимости зала более 570 мест в продаже остаются 350 билетов в партер и 73 на балкон. Цены варьируются от 2,9 до 6,9 тысячи рублей, что ниже средних расценок на выступления артистов аналогичного уровня.