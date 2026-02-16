В России могут заморозить тарифы на ЖКХ до 2028 года

Депутаты Государственной думы внесут на рассмотрение законопроект о введении моратория на повышение платы за коммунальные услуги с 1 марта 2026 года по 1 марта 2028 года. Авторы инициативы предлагают на два года заморозить тарифы, утвержденные распоряжением правительства от 25 ноября 2025 года.

Запрет на повышение тарифов ЖКХ

Законопроект вводит временный запрет на повышение коммунальных платежей для граждан. В пояснительной записке указано что действующий Жилищный кодекс допускает индексацию в пределах максимальных индексов. Эти показатели различаются по регионам и были утверждены правительством в ноябре 2025 года.

Если документ примут повышение тарифов в рамках этих индексов приостановят до 1 марта 2028 года. Один из авторов проекта депутат Юрий Афонин пояснил цель меры. Закон должен стабилизировать ситуацию в ЖКХ снизить финансовую нагрузку на граждан и экономику. Люди смогут спокойно планировать свои расходы на несколько лет вперед.

Инициатива ориентирована прежде всего на поддержку семей с невысокими доходами, пенсионеров и других социально уязвимых категорий.

Утвержденная индексация на 2026 год

Ранее правительство утвердило двукратную индексацию тарифов ЖКХ на 2026 год. Первое повышение запланировано с 1 января текущего года на 1,7 % для всех регионов. Второе, дифференцированное, должно произойти с 1 октября.

Тарифы в регионах изменились неравномерно. В Москве плата выросла на 16,7%, в Московской области на 14,5%, в Санкт-Петербурге на 16,3%, в Ленинградской области на 10,9%.

Некоторые регионы получили право на дополнительное повышение сверх установленных пределов. Ставропольский край может увеличить платежи еще на 21,9 процента. Для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя отклонение осталось нулевым.

Позиция ведомств

В Федеральной антимонопольной службе поясняли, что индексация необходима для обеспечения стабильной работы комплекса ЖКХ, поддержания качества услуг и обновления коммунальной инфраструктуры.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева связывала значительный разброс региональных индексов с тем, что в некоторых субъектах тарифы долгие годы росли медленнее среднероссийских показателей, а также с высокой степенью износа сетей и реализацией масштабных инвестиционных программ в конкретных регионах.

Принятие закона о моратории приостановит действие утвержденных графиков повышения и потребует корректировки региональных бюджетов и планов ресурсоснабжающих организаций. Документ будет рассмотрен в Госдуме в ближайшее время.