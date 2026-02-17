Четверо военных могут находиться под завалами после взрыва в Ленобласти

В Ленинградской области на территории военной комендатуры произошел взрыв. По предварительным данным, под завалами могут находиться четверо военнослужащих.
Взрыв произошел в здании военной комендатуры, расположенной на территории Всеволожского района.
По информации Telegram-канала «112», инцидент повлек за собой обрушение строительных конструкций. Под образовавшимися завалами могут находиться четверо военнослужащих.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения экстренных служб. Сотрудники аварийно-спасательных формирований приступили к разбору завалов и проведению поисково-спасательных работ. Обстоятельства произошедшего и точное количество пострадавших на данный момент неизвестно.