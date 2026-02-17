Четверо военных могут находиться под завалами после взрыва в Ленобласти

В российском шоу-бизнесе десятилетиями складывалась система похожая на феодальную вертикаль. В ней связи и административный ресурс ценятся выше таланта. По мнению многих участников рынка, Лариса Долина занимает в этой иерархии ключевую позицию. Из певицы она превратилась в фигуру способную влиять на судьбы коллег.Система влияния и распределение благВ профессиональной среде давно сложилось негласное разделение. Дело в том, что одни исполнители известны благодаря голосу, другие — благодаря нужным связям. Лариса Долина по оценкам экспертов прошла путь от джазового андеграунда до статуса, позволяющего влиять на целую индустрию. Молодые музыканты боятся не столько критики от народной артистки за фальшивую ноту. Они понимают, что вердикт Долиной может закрыть или открыть дорогу на федеральные каналы и крупные концертные площадки. Певица стала символом «знака качества» который...