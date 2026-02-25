Дрозденко на мотоцикле возглавил колонну исторической техники по льду Ладоги

В Ленинградской области прошла первая ледовая реконструкция движения по Дороге жизни. Участники пробега преодолели исторический маршрут до мемориала «Разорванное кольцо» на автомобилях, поднятых со дна Ладожского озера и восстановленных поисковиками.

Колонну возглавил губернатор Александр Дрозденко. Глава региона проехал часть трассы за рулем мотоцикла в память о Сергее Сергееве. Мотоциклист стал первопроходцем ледовой трассы в 1941 году. За рулем грузовиков находились поисковики, волонтеры и участник СВО Максим Четверкин, пишет allnw.ru.

Отметим, что идея пробега была предложена 10 лет назад совместно с руководителем отделения Российского военно-исторического общества Олегом Титберией и реализована 25 февраля 2026 года. Безопасность мероприятия обеспечивали сотрудники МЧС. Завершилась реконструкция митингом у мемориала «Разорванное кольцо».