Комтранс опроверг информацию о высадки подростка из автобуса в мороз

В Санкт-Петербурге проверили жалобу на высадку подростка из автобуса в мороз. Опрос контролеров и водителей не подтвердил нарушения, а установить номер маршрута не удалось из-за большого временного промежутка.

Комитет по транспорту Петербурга провел проверку по обращению жительницы Невского района. Женщина утверждала, что в середине февраля ее сына и еще троих детей высадили из автобуса на остановке на улице Типанова при температуре -12 градусов, поскольку у подростка закончился срок действия ученического проездного.

Депутат ЗакСа Андрей Рябоконь направил жалобу в Комтранс, напомнив о федеральном запрете на высадку детей до 16 лет. После поступившей жалобы специалисты транспортного ведомства совместно с ГКУ «Организатор перевозок» и ГУП «Пассажиравтотранс» провели проверку.

В феврале на маршрутах №№ 239, 11, 31, 114, 141 и 59 работали бригады контролеров. Опрос сотрудников показал, что никого из несовершеннолетних не высаживали и требований покинуть салон не предъявляли. Установить точный номер маршрута и автобуса не удалось из-за длительного временного промежутка, указанного в обращении. За период с 9 по 26 февраля сообщений о высадке детей не поступало. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

В Комтрансе отметили, что все контролеры проходят инструктаж о недопустимости высадки детей до 16 лет. нарушений не было выявлено.