Перед судом Петербурга предстанут организаторы сети нелегальных казино

Даниил Александров
Фото: скриншот видео пресс-службы Следственного комитета России

В Санкт-Петербурге было завершено расследование уголовного дела в отношении 21 участника преступного сообщества, организовавшего подпольные казино в 19 квартирах города.

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 21 фигуранта. В числе злоумышленников также находится действующий сотрудник полиции. Их обвиняют в организации преступного сообщества, незаконном проведении азартных игр, превышении должностных полномочий и легализации доходов.

По версии следствия, с декабря 2020 по январь 2025 года фигуранты организовали подпольный игорный бизнес. Они оборудовали 19 квартир в Выборгском, Московском и Невском районах компьютерами с Интернетом и проводили там азартные игры.

Незаконный доход превысил 100 миллионов рублей. Часть средств обвиняемые легализовали через расчеты с организациями, которые не знали о происхождении денег. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Следователи провели комплекс мероприятий, подтвердивших причастность фигурантов. Имущество обвиняемых на сумму свыше 14 миллионов рублей было арестовано. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

