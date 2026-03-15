Число трансплантаций органов в Петербурге выросло на треть за несколько лет

Количество операций по пересадке органов в Санкт-Петербурге за последние несколько лет выросло на треть. В 2025 году врачи провели почти 300 трансплантаций.

В 2025 году городские и федеральные клиники провели 296 операций по пересадке органов. Руководитель городского координационного центра органного и тканевого донорства Игорь Логинов в беседе с «Петербургским дневником» сообщил, что в 2024 году операций было 250, а в 2023 — 200.

По его словам, система работает по закону о трансплантации, где действует презумпция согласия. Каждый россиянин автоматически считается донором, и медики не обязаны спрашивать разрешение родственников. Исключение возможно, если человек при жизни официально зафиксировал отказ. Специалист считает такой подход этичным, потому что обращаться к семье в момент трагедии некорректно.

Логинов рассказала, что в Петербурге круглосуточно работают трансплантационные координаторы. Процедура подтверждения смерти мозга длится от восьми до 24 часов и требует консилиума врачей разных специальностей. Сотрудники координационного центра не участвуют в констатации смерти, чтобы избежать конфликта интересов.

За последние 15-20 лет изменились причины смерти доноров, подчеркнул эксперт. По его словам, раньше преобладали черепно-мозговые травмы, теперь в 80%случаев наступает острое нарушение мозгового кровообращения. Чаще всего это женщины 25-35 лет. Еще 5-15%составляют молодые люди с врожденной сосудистой патологией.