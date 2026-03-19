Четверг, 19 марта 2026
$81.91 €93.16 ¥11.89
3.4 C
Санкт-Петербург
Общество

Пожилой петербуржец получил перелом после падения на Кронштадтской улице

Александра Лошенкова
Фото: abn.agency

Прокуратура Кировского района проводит проверку после падения пенсионера. Мужчина поскользнулся на неубранной территории у дома на Кронштадтской улице.

Согласно данным надзорного ведомства, днем 28 января 2026 года пенсионер направлялся в аптеку. Однако мужчина поскользнулся у одного из домов на Кронштадтской улице. В медицинском учреждении у 89-летнего пострадавшего диагностировали перелом шейки правой бедренной кости. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Петербурга.

Надзорное ведомство установило, что падение произошло из-за ненадлежащей уборки территории СПб ГКУ «Жилищное агентство Кировского района Санкт-Петербурга».

В защиту прав пострадавшего прокурор направил в суд иск о компенсации морального вреда. Заявление находится на рассмотрении.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Мойка78: Сбер зафиксировал рост сбережений жителей Северо-Запада на 40%

В январе и феврале 2026 года объем средств, размещенных жителями Северо-Запада на срочных вкладах в Сбере, вырос почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество открытых депозитов в округе увеличилось на 11%. Самую высокую активность проявили жители Архангельской области, где прирост составил 16%; в Санкт-Петербурге и Карелии этот показатель достиг 12%.Большинство операций проводится дистанционно: 70% договоров оформляется через мобильное приложение и веб-версию СберБанк Онлайн.Наибольшую динамику роста привлеченных средств продемонстрировали:*   Архангельская область (+51%);*   Вологодская область (+46%);*   Ленинградская область (+44%).Эти же регионы стали лидерами по доле в общем портфеле сбережений банка за первые два месяца года. Ключевым центром притяжения остается Санкт-Петербург, на который приходится половина всех сбережений и 45% открытых счетов. В Северной столице и Мурманске доля цифровых...
КНР создал способ отключать электричество в городах нажатием одной кнопки

Китайская Народная Республика (КНР) продемонстрировала новое нелетальное оружие — графитовую бомбу, предназначенную для вывода из строя электросетей противника.Как сообщает китайское издание Sohu, разработка использует ультратонкие углеродные волокна с высокой электропроводностью, которые при распылении вызывают короткие замыкания и дестабилизацию энергосистем.Центральное телевидение Китая (CCTV) показало анимированный ролик, демонстрирующий применение нового типа оружия. Согласно заявлению Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий (CASC), боеприпас запускается с наземного транспортного средства, выбрасывает 90 цилиндрических суббоеприпасов, которые взрываются в воздухе и распространяют тончайшие углеродные нити.Технические характеристики оружия впечатляют: дальность действия составляет около 290 км, вес боевой части — 490 кг, а площадь поражения достигает 10 тысяч квадратных метров . Принцип действия основан на способности графитовых нитей, попадая на высоковольтные линии электропередач и подстанции, создавать короткие замыкания....
По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Газета.СПб Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном на Газета.СПб, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb