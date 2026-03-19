Пожилой петербуржец получил перелом после падения на Кронштадтской улице

Прокуратура Кировского района проводит проверку после падения пенсионера. Мужчина поскользнулся на неубранной территории у дома на Кронштадтской улице.

Согласно данным надзорного ведомства, днем 28 января 2026 года пенсионер направлялся в аптеку. Однако мужчина поскользнулся у одного из домов на Кронштадтской улице. В медицинском учреждении у 89-летнего пострадавшего диагностировали перелом шейки правой бедренной кости. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Петербурга.

Надзорное ведомство установило, что падение произошло из-за ненадлежащей уборки территории СПб ГКУ «Жилищное агентство Кировского района Санкт-Петербурга».

В защиту прав пострадавшего прокурор направил в суд иск о компенсации морального вреда. Заявление находится на рассмотрении.