В Николаевском госпитале восстанавливают исторические интерьеры

На территории 442-го военного клинического госпиталя Министерства обороны России, расположенного в исторических зданиях Николаевского военного госпиталя, продолжаются реставрационные работы. Строители приступили к ним в 2023 году.

Тогда комплекс находился в запустении. Стены требовали ремонта, помещения были загрязнены, а некоторые исторические элементы утрачены. Например, металлический козырек центрального входа Главного корпуса оказался полностью разобран, сообщает «Петербургский дневник».

Первоочередными задачами стали откачка воды из подвалов, гидроизоляция и усиление фундаментов. Сейчас на объекте трудятся семь реставраторов. Однако в ближайшее время, когда начнутся фасадные работы, их число увеличится до тридцати.

В центральном холле Главного корпуса ведется отделка и монтаж инженерных систем. Особое внимание уделили исторической метлахской плитке. Удалось сохранить 95% покрытия, остальное воссоздали заново. Отреставрировали и демонтированные ранее двери центрального входа, возвращенные со склада.

Холл украсят старинные радиаторы. Теперь они выполняют декоративную функцию, так как современное отопление смонтировано отдельно. Здесь также установят три лифта, соответствующие современным нормативам для медицинских учреждений.

В кардиологическом отделении, расположенном на первом этаже, ремонт завершен. Помещения готовят к монтажу медицинского оборудования. Реставраторы усилили исторические стены и привели в порядок штукатурные слои.

Ступени центральной парадной лестнице перебрали, сохранив подлинные элементы. Историческую решетку в лестничном пролете расчищали, грунтовали и красили больше трех месяцев. Как предполагают специалисты, она была установлена во второй половине XIX века для обеспечения безопасности пациентов клиники для душевнобольных, работавшей при госпитале.

Церковь Святого равноапостольного князя Владимира занимает центральное место в комплексе. Ее освятили в 1894 году в присутствии великого князя Владимира Александровича. Храм закрыли в 1918 году, богослужения возобновились только в 2000-м. Позолоченные элементы убранства сохранились. Реставраторам предстояло привести в порядок своды и стены, а также выкрасить их в исторический светло-бежевый цвет. После завершения работ храм останется действующим.