Меган Маркл появилась на красной дорожке после скандала с «Нетфликсом»

Меган Маркл впервые появилась на публике после сообщений о завершении сотрудничества с «Нетфликсом». Герцогиня Сассекская посетила благотворительный гала-вечер в Лос-Анджелесе вместе с многолетней подругой Келли Зайфен.

Герцогиня Сассекская вышла на красную дорожку 34-го ежегодного мероприятия «Чемпионы за права детей» в Беверли-Хиллз. Меган Маркл была одета в темно-синее платье без бретелей от «Ральф Лорен» и черные сандалии «Стюарт Вайцман». На мероприятии ее сопровождала лучшая подруга Келли Зайфен, с которой она дружит свыше 20 лет.

Меган обнимала подругу и нежно гладила ее живот, радуясь тому, что Келли ждет мальчика. Зайфен потеряла девятилетнего сына Джорджа четыре года назад, пишет «Дейли мейл».

Выход в свет состоялся на фоне публикаций о разрыве отношений Сассексов с «Нетфликсом». По данным инсайдеров, представители стримингового гиганта недовольны репутацией пары, низких рейтингах шоу «С любовью, Меган». Также сотрудники «Нетфликс» якобы жаловались на поведение герцогини на встречах.

Адвокат Сассексов Майкл Дж. Камп опроверг выдвинутые обвинения. Он пояснил, что Меган могла отходить от экрана во время видеозвонков только ради заботы о детях, а не под влиянием гнева. Сам принц Гарри назвал категорически ложными утверждения о том, что супруга перебивает его в разговорах.

Напомним, что пятилетний контракт Сассексов с «Нетфликсом» был заключен в 2020 году и оценивается в 45 миллионов фунтов. Срок его действия истек в 2025 году. Также ранее стало известно, что стриминговый сервис прекратил сотрудничество с лайфстайл-брендом Меган Маркл.