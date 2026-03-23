УФАС оштрафовало «Мегафон» на миллион рублей за спам

Санкт-Петербургское УФАС оштрафовало ПАО «МегаФон» на один миллион рублей за распространение ненадлежащей рекламы.

Управление Федеральной антимонопольной службы завершило рассмотрение дела в отношении оператора связи ПАО «МегаФон». Основанием для проверки послужила жалоба гражданина на получение спама.

В действиях компании антимонопольщики выявили нарушение закона о рекламе. Рекламные сообщения в ведомстве были признаны ненадлежащими. Об этом сообщили в пресс-службе по Санкт-Петербургу.

Поскольку оператор ранее уже привлекался за аналогичные нарушения, УФАС назначило максимальное административное наказание в виде штрафа в размере одного миллиона рублей.

Представители ведомства напомнили, что получение согласия на рекламу является обязательным, а сама реклама должна соответствовать положениям закона.