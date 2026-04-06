Поклонская назвала христианство не своей философией жизни

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала о причинах своего отказа от христианства. По ее словам, решение было принято после 40 лет осознанного пути и основано на жизненном опыте.

Экс-депутат Государственной думы Наталья Поклонская в интервью журналистке Ксении Собчак объяснила, что христианство не является ее философией жизни. По словам Поклонской, ее выбор продиктован жизненным опытом и убеждениями.

Она рассказала, что осознанное решение пришло спустя 40 лет после рождения, когда она прошла путь христианства от начала до конца. Как пояснила Поклонская, после этого человек набирается опыта и решает для себя, близко ему это или нет, раб он Божий или свободный человек.

Ранее Поклонская заявляла, что ее отказ от христианства был осознанным решением, таким же, как поддержка крымского референдума в 2014 году.

Несколько недель назад экс-депутат поздравила россиян с языческим праздником весеннего равноденствия Остара. В социальных сетях она объяснила, что божество символизирует пробуждение стихии воды и обновление жизни, а также рассказала о традиции сжигания чучела в эти дни.