Экипаж космического корабля Orion увидел редкое солнечное затмение

Астронавты миссии «Артемиды-2» стали свидетелями полного солнечного затмения за пределами Луны во время пролета вокруг ее обратной стороны.

Затмение произошло шестого апреля. Экипаж корабля Orion смог увидеть, как Луна полностью закрыла Солнце примерно на 53 минуты. Это намного дольше, чем максимальная продолжительность полного затмения, наблюдаемая с Земли, сообщает Space.com.

Астронавт Виктор Гловер сообщил, что Солнце скрылось за Луной, но корона оставалась видимой, образуя яркое свечение почти вокруг всего лунного диска.

Через несколько секунд после наступления темноты экипаж заметил отражение солнечного света от Земли. Из иллюминаторов астронавты также видели звезды и планеты на заднем плане, а сама Луна превратилась в четкий черный силуэт с сияющей короной по краям.

Руководитель научных полетов миссии Келси Янг сообщила, что астронавты программы Apollo тоже видели солнечные затмения.

Напомним, что этот полет стал первым пилотируемым к Луне со времен предыдущей программы и установил новый рекорд дальности. Экипаж также первым увидел обратную сторону Луны невооруженным глазом.