В Петербурге раскупаются одуванчики перед Новым годом

В Петербурге раскупаются одуванчики перед Новым годом
Фото: скриншот из сообщества «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

На улице плюсовая температура, поэтому растение решило, что уже весна.

Об этом стало известно 21 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что увидели парочку одуванчиков на Петергофском шоссе. Местные жители отмечают, что до Нового года осталось совсем немного, а растения думают, что на дворе весна.

Напоминаем, что сотрудники парка Монрепо заявили, что у них распустились цветы-безвременники. Причиной также стала аномальная температура.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главный синоптик не обещает петербуржцам снег на Новый год. Колесов отметил, что горожанам не стоит далеко убирать зонты, потому что осадки в виде дождя куда вероятнее, чем снег. До этого о погоде на Новый год высказывались и другие эксперты: они тоже говорят о плюсовых температурах с 31 декабря на 1 января.

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