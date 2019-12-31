Эксперт рассказал, к чему приведут изменения в работе WhatsApp

После отключения WhatsApp от устройств с устаревшими операционными системами пользователи будут вынуждены поменять смартфон. Так считает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Он назвал изменения «плохой историей», потому что люди не понимают, для чего им нужно покупать новые модели телефонов. При этом он отметил, что WhatsApp очень популярен среди пользователей.

В предстоящем году некоторые пользователи останутся без популярного мессенджера WhatsApp – он перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android. Ограничения вступают в силу с 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта программы.

Для работы приложения необходимо устройство с оперативной системой Android версии 4.0.3 и выше или с iOS 9, KaiOS 2.5.1 и новее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что , в мае Дуров сообщил, что новость об уязвимости WhatsApp с голосовыми сообщениями не удивила его, так как у мессенджера имеется множество уязвимостей, к тому же он не защищен от хакерских атак. По мнению Дурова, WhatsApp вместе с его материнской компанией Facebook намеренно оставляют уязвимости в приложении в связи с требованиями американских спецслужб.