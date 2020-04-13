В Петербурге до конца месяца запретили пользоваться услугами каршеринга

В Петербурге до конца месяца запретили пользоваться услугами каршеринга
Петербуржцы не смогут воспользоваться каршерингом с этого дня. Фото: pixabay.com

Запрет ввели в связи с распространением коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 13 апреля. Обо всем сообщается на сайте Смольного. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что теперь гражданам нельзя пользоваться услугами каршеринга. Запрет будет действовать с этого понедельника до 30 апреля. Соответствующие изменения внесли в постановление правительства от 13 марта 2020 года «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург и Ленобласть не закроют свои границы друг от друга. Граждане могут спокойно поехать на свои дачи в Ленинградской области, если они хотят провести период самоизоляции именно там.

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