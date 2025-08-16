Возбуждено уголовное дело о хулиганстве в петербургском ТЦ

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который демонстративно предъявлял страйкбольную гранату и пневматический пистолет в торговом центре на Долгоозерной улице.

Инцидент произошел 15 августа 2025 года около 20:25 в торгово-развлекательном комплексе, расположенном в Приморском районе. После получения сообщения о беспорядках на место немедленно прибыли полицейские, которые задержали двух участников скандала. Ими оказались 45-летний житель Приморского района и 49-летний мужчина из Сестрорецка, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, у гражданина из Сестрорецка были обнаружены и изъяты страйкбольная граната, имитирующая «Ф-1», и пневматический пистолет.

Впоследствии в правоохранительные органы обратилась 36-летняя петербурженка с заявлением о том, что один из нарушителей угрожал ей и ее детям. Следственное управление УМВД России по Приморскому району открыло уголовное дело в отношении жителя Сестрорецка, демонстративно использовавшего предметы, похожие на оружие. Его спутник был отпущен как свидетель, а подозреваемый задержан.