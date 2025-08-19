За 2025 год в Пулково изъяли почти 800 кг продукции животного происхождения

С начала 2025 года в международном аэропорту Пулково сотрудники Россельхознадзора изъяли 795 килограммов продукции животного происхождения, не имевшей необходимых ветеринарных документов.

Согласно данным Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, за период с января 2025 года в пункте пропуска международного аэропорта Пулково осуществлено изъятие 795 килограммов продукции животного происхождения. Общий объем изъятой продукции составил 324 партии, обнаруженные в ручной клади и багаже пассажиров, прибывших из зарубежных государств.

Основную массу изъятых продуктов составили мясопродукты — 353 килограмма. Также в перечень незадекларированной продукции вошли 349 килограммов молочных изделий, 30 килограммов рыбы и морепродуктов, 44 килограмма меда, 4 килограмма яиц, 1 килограмм сала и 14 килограммов кормов для животных.

Данная продукция была обнаружена у пассажиров, прибывших из 26 стран мира, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на указанные товары стало основанием для их изъятия и последующей утилизации.