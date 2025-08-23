В Ленобласти закупят противогололедные материалы на 620 млн рублей

Дорожные службы Ленинградской области объявили тендеры на закупку противогололедных материалов общей стоимостью больше 620 миллионов рублей. Поставки должны быть завершены до 15 октября 2024 года.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду дорожные службы региона разместили две крупные закупки противогололедных материалов. Первый тендер предусматривает поставку больше 40 тысяч тонн реагентов для нескольких районов области начальной стоимостью 397,3 миллиона рублей. Прием заявок по данному тендеру продолжается до 5 сентября, сообщает ivbg,ru.

Вторая закупка касается поставки более 23 тысяч тонн противогололедных материалов для Всеволожского, Выборгского и Приозерского районов на сумму 229,74 миллиона рублей. Заявки по этому тендеру принимаются до 3 сентября.

Местные администрации также проводят собственные закупки: администрация Волховского района разместила тендер на 2,19 миллиона рублей 20 августа, а в Тихвинском районе завершился прием заявок 22 августа. Все поставки должны быть осуществлены до 15 октября для обеспечения готовности дорожной инфраструктуры к зимнему сезону.