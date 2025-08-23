В небе над Петербургом подавили два беспилотника

Силы ПВО подавили беспилотный летательный аппарат в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

Представители Смольного сообщили о том, что военнослужащие сил противовоздушной обороны подавили беспилотный летательный аппарат в Пушкинском районе. В администрации Северной столицы поблагодарили военных за четкие и слаженные действия, отметив, что подавление произошло на безопасном удалении от жилых строений.

По предварительной информации, повреждений конструкций не зафиксировано, пострадавших нет, сообщает РИА Новости.

Также стало известно об обезвреживании беспилотника в Красносельском районе. В настоящее время на месте падения работают специалисты экстренных служб.

На данный момент специалисты проводят необходимые технические мероприятия по обеспечению безопасности.