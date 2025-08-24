Фармацевтам грозят штрафы за сокрытие дешевых аналогов лекарств

С 1 сентября 2025 года фармацевтические работники будут нести административную ответственность за непредоставление покупателям информации о наличии более дешевых аналогов лекарственных препаратов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на доцента кафедры медицинского права МГЮА Алексея Кубышкина, размер штрафа составит от 100 до 200 тысяч рублей.

Новые требования закреплены в Правилах надлежащей аптечной практики, которые утверждены приказом Минздрава России от 29 апреля 2025 года. Документ конкретизирует положения Федерального закона Об основах охраны здоровья граждан, где уже было установлено запрещение сокрытия информации о доступных аналогах медикаментов.

Юрист пояснил, что данная мера направлена на устранение неопределенности в правовом регулировании и защиту прав граждан на доступное лекарственное обеспечение. Контроль за исполнением требований возлагается на руководителей аптечных организаций, которые должны обеспечивать соответствующее обучение персонала.