Тайная свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги состоялась в Москве

Беременная Агата Муцениеце тайно вышла замуж за музыканта Петра Дрангу в одном из московских ресторанов. Следует отметить, что мероприятие проходило в закрытом формате.

Как сообщает «СтарХит», торжество состоялось 25 августа 2025 года в узком кругу самых близких друзей и коллег без привлечения внимания прессы.

Для 36-летней актрисы этот брак стал вторым, в то время как для 46-летнего Дранги — первым. Свадьба прошла в день третьей годовщины брака бывшего мужа Муцениеце Павла Прилучного с Зепюр Брутян, что добавило событию особой символичности.

Поклонники активно поздравляют пару в социальных сетях, отмечая их гармоничный внешний вид и искреннюю радость в глазах.

Стоит напомнить, что Муцениеце ожидает рождения ребенка от Дранги и недавно завершила съемки в проекте «Химкинские ведьмы» перед уходом в декретный отпуск.