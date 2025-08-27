Власти Ленинградской области объявили о старте транспортной реформы с 2026 года

С 2026 года в Ленинградской области начнется реализация нового этапа транспортной реформы, который затронет все внутримуниципальные маршруты региона.

Об этом 27 августа заявил глава комитета по транспорту Михаил Присяжнюк на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, пишет ivbg.ru.

По словам чиновника, регион уже завершил предыдущий этап модернизации, в рамках которого были внедрены современные автобусы, цифровые системы оплаты и контроля, а также введен единый билет с Петербургом. Он также сообщил, что до октября для пассажиров будет запущено мобильное приложение, упрощающее планирование поездок.

Присяжнюк уточнил, что следующий этап предусматривает полную реформу муниципальных маршрутов, где объем подвижного состава в пять раз превышает межмуниципальные линии. На обновление парка потребуется более 20 миллиардов рублей. Все автобусы будут новыми, преимущественно среднего и большого класса, а часть транспорта переведут на газомоторное топливо.

Реформа направлена на коренное улучшение качества транспортного обслуживания жителей Ленинградской области и интеграцию с транспортной системой Санкт-Петербурга.