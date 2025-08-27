В Петербурге утвердили программу реставрации фасадов 255 исторических зданий

Масштабная программа реставрации фасадов объектов культурного наследия будет реализована в Санкт-Петербурге в период до 2030 года.

Как сообщил депутат Законодательного собрания города Денис Четырбок в своем Telegram-канале, планируется вернуть исторический облик 255 зданиям. По информации парламентария, на Невском проспекте уже восстановили фасады более 40 жилых домов. До 2027 года работы проведут еще на 10 объектах, включая Дом Чадаева, Дом Трейберга, Дом Александровского и Дом Котомина.

На 2026 год запланирована реставрация таких знаковых объектов, как Главный штаб и Министерства, Штаб Гвардейского корпуса на Дворцовой площади, а также Дома Петрово-Соловово на Невском проспекте.

Четырбок также отметил, что в 2026 году завершится долгожданная реставрация гранитных стен Петропавловской крепости, выходящих на Неву. В настоящее время часть знаменитого памятника скрыта под строительными конструкциями, где проводятся работы по улучшению его состояния. Программа реставрации направлена на сохранение уникального архитектурного наследия Северной столицы.