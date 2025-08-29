Саша Зделар покинул петербургский «Зенит»

Футбольный клуб «Зенит» объявил о расторжении контракта с сербским полузащитником Сашей Зделаром по взаимному согласию сторон.

По информации пресс-службы петербургской команды, игрок покинул расположение клуба и получил благодарность за профессионализм и самоотдачу.

Коллектив пожелал Зделару успехов в дальнейшей карьере и отметил вклад футболиста в общие победы, которые останутся частью истории клуба. Сербский хавбек перешел в «Зенит» из московского ЦСКА в зимнее трансферное окно 2025 года.

За время выступлений в Санкт-Петербурге Зделар принял участие в 10 матчах во всех турнирах, где отдал одну голевую передачу. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста оценивается в 3,5 млн евро.

Ранее главный тренер петербургского клуба рассказал журналистам о результативности игроков клуба за последние месяцы.