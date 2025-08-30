В Приозерском районе завершились поиски заблудившихся в лесу

В лесном массиве рядом с поселком Ромашки Приозерского района завершилась операция по поиску двух заблудившихся людей.

Как сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службе Ленинградской области, в лесу потерялись мужчина и женщина. Оба пострадавших не получили серьезных травм и не нуждаются в медицинской помощи. Инцидент произошел днем 30 августа.

К поисковым работам были привлечены сотрудники поисково-спасательного отряда города Приозерска и добровольцы из организации «ПСО Отклик». Спасателям удалось успешно вывести женщину из лесного массива. Мужчина, по данным оперативных служб, вышел из леса самостоятельно.

Точные обстоятельства произошедшего в лесу, устанавливаются.