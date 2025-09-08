Российские ученые создали систему мониторинга производственной безопасности

Ученые Университета ИТМО разработали алгоритм для автоматического отслеживания опасных действий на производстве. Система ActionFormer распознает до 10 типов нарушений с точностью 80%.

Исследователи разработали программный комплекс для автоматического мониторинга потенциально опасных действий на производственных объектах. Модель ActionFormer способна одновременно идентифицировать до десяти различных категорий нарушений, включая несанкционированное перемещение оборудования, курение в неположенных местах и блокировку объективов видеонаблюдения.

Согласно данным Социального фонда России, около 30% несчастных случаев на производстве происходят по причине неосторожности персонала. Разработанный алгоритм демонстрирует среднюю точность распознавания 80% при значительно меньших требованиях к вычислительным ресурсам по сравнению с зарубежными аналогами.

Технологическая основа системы включает два взаимодополняющих модуля: первый анализирует позы сотрудников через скелетные точки, второй классифицирует действия и локации. Информация о нарушениях автоматически передается в базу данных или оператору в реальном времени.

Пилотное внедрение системы на предприятии в Пермском крае позволило сократить количество физических проверок соблюдения техники безопасности в три раза. Перспективы разработки включают адаптацию для носимых камер и применение в жилых комплексах для фиксации противоправных действий.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков со ссылкой на данные Петростата, за первые семь месяцев 2025 года объем промышленного производства в Северной столице вырос на 5,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.