Двоих заблудившихся спасли в лесах Ленинградской области

За последние сутки спасательные службы Ленинградской области провели несколько операций по поиску людей в лесных массивах.

Так, 9 сентября в районе деревни Бор Кировского района потерялся мужчина, после чего к работе приступила дежурная смена поисково-спасательного отряда из Шлиссельбурга. Специалисты успешно обнаружили пострадавшего и помогли ему выбраться из леса.

Как сообщает пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, в тот же день поступило сообщение о женщине, заблудившейся near поселка Будогощь в Киришском районе. Ее локализовали добровольцы из ПСО «Экстремум», а эвакуацию проводили спасатели из Новой Ладоги. После вывода из лесного массива женщину доставили в город Кириши для передачи медицинским работникам.

Кроме того, 10 сентября спасатели Приозерска транспортировали из леса тело погибшего мужчины и передали его сотрудникам правоохранительных органов. По данным пресс-службы Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, все операции были проведены в установленном порядке.