Жители Петербурга возмущены из-за состояния Овсянниковского сада

Петербуржцы выражают возмущение плачевным состоянием Овсянниковского сада в Центральном районе.

Пост с жалобой на организацию пространства появился в паблике «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте». Автор публикации описывает сад как территорию, напоминающую псарню, голубятню и ночлежку одновременно.

Основные претензии касаются безопасности. Оборудование на детских площадках устарело и частично сломано, а их расположение у дорог привлекает бездомных.

Отмечается полное отсутствие видеонаблюдения и патрулей, что создает опасность для отдыхающих. Отдельной проблемой назван бесконтрольный выгул крупных собак без поводков и намордников.

«Я все детство и юность провела в Овсяшке, и собаки там гуляли, и велики катались и никто никому не мешал», — поделилась воспоминаниями одна из жительниц.

Другие горожане придерживаются противоположной точки зрения.

«Недавно были с ребенком в Рауфхуса и при нас только двоих покалеченных собаками детей привезли», — сообщил другой комментатор.

Обращение к депутату, по словам автора поста, результата не принесло.