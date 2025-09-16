В Госдуме не считают необходимым вводить локдаун в школах из-за ОРВИ

Глава комитета Государственной думы России по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что сезонный рост заболеваемости ОРВИ в России соответствует стандартным показателям. Дополнительные ограничительные меры в школах в настоящее время не требуются.

Увеличение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России укладывается в стандартные сезонные рамки. Наблюдаемый рост показателей является ежегодным осенним явлением, иногда проявляющимся также в зимний период, добавил депутат.

В разговоре с ТАСС Леонов напомнил, что в отдельных классах или школах может быть введен карантин в зависимости от количества заболевших учащихся. Однако необходимость введения дополнительных ограничительных мер на федеральном уровне в настоящее время отсутствует. Парламентарий подчеркнул, что все ограничительные мероприятия регламентированы и будут применяться в случае серьезного роста заболеваемости в конкретных муниципальных образованиях.

Отдельно глава комитета обратил внимание на важность сезонной вакцинации, призвав лиц старшего возраста обязательно пройти иммунизацию против гриппа для профилактики возможных заболеваний.