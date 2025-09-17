Петербургские семьи выбирают новостройки с детской инфраструктурой

Наличие школ и детских садов стало ключевым фактором при выборе новой квартиры для петербуржцев. Согласно исследованию компании «Главстрой Санкт-Петербург», подавляющее большинство покупателей — 89% — рассматривают шаговую доступность образовательных учреждений как решающее условие сделки. Опрос проводился среди жителей крупных проектов застройщика — «Северной долины» и экорайона «Юнтолово».

Исследование демонстрирует семейный портрет покупателя: 94,3% респондентов уже воспитывают детей, а еще 3,5% планируют рождение ребенка в ближайшее время. Помимо наличия школ, родители уделяют внимание дополнительному образованию. 70% опрошенных активно вовлекают детей в спортивные секции, языковые курсы, творческие студии, робототехнику и программирование. Также 71% родителей заинтересован в программах ранней профориентации в сферах ИТ, инженерии, медицины, строительства и медиа, а 68% отмечают важность спецкурсов для поступления в ведущие вузы города.

Коммерческий директор «Главстрой Санкт-Петербург» Алексей Бушуев подчеркнул, что компания системно сотрудничает с образовательными учреждениями, создавая комплексную среду для обучения. За 18 лет работы застройщик ввел в эксплуатацию 13 детских садов и 9 школ в Выборгском и Приморском районах. Эти объекты становятся площадками для инноваций: в школе №142 в «Северной долине» открыты строительные классы с изучением BIM-технологий, а в школе №428 в «Юнтолово» пять лет работает центр цифровых дисциплин «Техноспейс».

Общерыночная аналитика подтверждает тренд. Около 60% покупателей новостроек в Петербурге в 2024 году учитывали наличие социальных объектов или четкие сроки их сдачи. Эксперты отмечают, что в условиях растущей конкуренции именно социальная обеспеченность становится главным конкурентным преимуществом проектов. Наглядным примером является жилой квартал «Кронфорт. Центральный» в Кронштадте, где 66% покупателей — семьи. Это похоже можно объяснит готовностью детской инфраструктуры – застройщик сдал инженерный лицей на 550 мест раньше жилой части проекта, также параллельно со строительством корпусов планируется ввод детского сада на 150 мест с бассейном и кабинета врача общей практики на 80 посещений в смену.

Таким образом, образовательная инфраструктура превратилась из опции в обязательный элемент новых районов, формирующий устойчивый спрос со стороны семейных покупателей.