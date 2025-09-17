Среда, 17 сентября 2025
$83.07 €97.45 ¥11.59
17.3 C
Санкт-Петербург
Общество

Петербургские семьи выбирают новостройки с детской инфраструктурой

Александр Мокан
Фото предоставлено пресс-службой Главстрой

Наличие школ и детских садов стало ключевым фактором при выборе новой квартиры для петербуржцев. Согласно исследованию компании «Главстрой Санкт-Петербург», подавляющее большинство покупателей — 89% — рассматривают шаговую доступность образовательных учреждений как решающее условие сделки. Опрос проводился среди жителей крупных проектов застройщика — «Северной долины» и экорайона «Юнтолово».

Исследование демонстрирует семейный портрет покупателя: 94,3% респондентов уже воспитывают детей, а еще 3,5% планируют рождение ребенка в ближайшее время. Помимо наличия школ, родители уделяют внимание дополнительному образованию. 70% опрошенных активно вовлекают детей в спортивные секции, языковые курсы, творческие студии, робототехнику и программирование. Также 71% родителей заинтересован в программах ранней профориентации в сферах ИТ, инженерии, медицины, строительства и медиа, а 68% отмечают важность спецкурсов для поступления в ведущие вузы города.

Петербургские семьи выбирают новостройки с детской инфраструктурой
Фото предоставлено пресс-службой Главстрой

Коммерческий директор «Главстрой Санкт-Петербург» Алексей Бушуев подчеркнул, что компания системно сотрудничает с образовательными учреждениями, создавая комплексную среду для обучения. За 18 лет работы застройщик ввел в эксплуатацию 13 детских садов и 9 школ в Выборгском и Приморском районах. Эти объекты становятся площадками для инноваций: в школе №142 в «Северной долине» открыты строительные классы с изучением BIM-технологий, а в школе №428 в «Юнтолово» пять лет работает центр цифровых дисциплин «Техноспейс».

Общерыночная аналитика подтверждает тренд. Около 60% покупателей новостроек в Петербурге в 2024 году учитывали наличие социальных объектов или четкие сроки их сдачи. Эксперты отмечают, что в условиях растущей конкуренции именно социальная обеспеченность становится главным конкурентным преимуществом проектов. Наглядным примером является жилой квартал «Кронфорт. Центральный» в Кронштадте, где 66% покупателей — семьи. Это похоже можно объяснит готовностью детской инфраструктуры – застройщик сдал инженерный лицей на 550 мест раньше жилой части проекта, также параллельно со строительством корпусов планируется ввод детского сада на 150 мест с бассейном и кабинета врача общей практики на 80 посещений в смену.

Таким образом, образовательная инфраструктура превратилась из опции в обязательный элемент новых районов, формирующий устойчивый спрос со стороны семейных покупателей.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Общество

Новый терминал в Усть-Луге: связующее звено в экспорте минеральных удобрений

Терминал Port Favor, расположенный в порту Усть-Луга, имеет потенциал отгрузки до 200 тысяч тонн за один заход судна. Эта информация была представлена на расширенном заседании редакционного совета журнала «Гидротехника» (медиагруппа «ПортНьюс»), где директор проектов ООО «Морстройтехнология» Александр Богун изложил основные аспекты развития терминала.В своем выступлении Богун акцентировал внимание на важности комплексного подхода в строительстве, включающего восемь ключевых этапов. Каждый из них связан с определенными задачами, начиная от создания первой инфраструктуры и железнодорожного фронта длинной почти 7,5 км и заканчивая установкой купольных и хребтовых складов.Как сообщили в пресс-службе компании, в результате реализации проекта терминал обретет три причала общей длиной 819 метров, из которых два уже функционируют, а также складские мощности, позволяющие хранить до 510,7 тыс. тонн груза. Полная пропускная способность...
Читать далее
События

Фантастика, фэнтези и рок: как петербуржцы проводили лето 2025 года

Аналитики холдинга «МТС Медиа», который является частью цифровой экосистемы МТС, изучили предпочтения петербуржцев в выборе досуга летом 2025 года. Исследование показало, что свободное время жители Северной столицы чаще всего посвящали просмотру научной фантастики и комедий, а также читали литературу в жанре фэнтези и слушали рок- и рэп-композиции.Сервис KION сообщает, что по объему потребленного киноконтента за летний период Петербург занял третью строчку в общероссийском рейтинге. Наибольшую активность у экранов проявляла аудитория в возрасте 35–44 лет, причем как женская, так и мужская ее часть. Главной кинопремьерой для местных зрителей оказалась фантастическая драма «Кракен», где главную роль исполнил Александр Петров. Также горожане отдавали предпочтение более легким комедийным лентам, таким как «Три сестры», «Нереалити» и «Театральная зона».Помимо кино, популярным времяпрепровождением было чтение. Активность...
Читать далее

Популярное

новости СПб дтп ленобласть дети полиция суд погода авария петербург метро мигранты пострадавшие прокуратура вода ремонт общество туризм москва футбол музыка драка деньги фрунзенский район нарушения бюджет спорт хулиганство ученые уголовное дело выставка конкурс экономика штраф вакцина мошенники опрос город транспорт авито автомобиль школы юбилей ск михаил мишустин кирилл поляков

Новости дня

Ленинградская область

Волховское предприятие оштрафовано за нарушения в обращении с отходами

Новости

Эксперт Ташуев счел вызовом отсутствие еврокубков для российского футбола

Новости

Крупный астероид приблизится к Земле на расстояние лунной орбиты

Новости

Владелица 14 объектов недвижимости погасила коммунальный долг

Новости

Киркоров выступил за изучение песен Кобзона и Магомаева в школах

Новости

США на «Интервидении» представит певица VASSY вместо Брэндона Ховарда

Новости

Сотрудницу миграционного отдела в Петербурге подозревают во взятке на 2 млн 

Новости

Путин посмотрит «Интервидение» по телевизору

Новости

В Петербурге запустили 22 новых маршрута для водных прогулок

Новости

Петербург завершил обновление составов на Кировско-Выборгской линии метро

Общество

В Москве заработал сервис для поиска дополнительного заработка

Новости

В Петербурге и Ленобласти открыли мобильные пункты вакцинации от гриппа

Новости

Полиция проводит проверку по факту ДТП с детьми на Пейзажной улице

Ленинградская область

Осиновецкий маяк восстановят к юбилею Ленинградской области

Новости

Госдума рассмотрит запрет на выгул опасных пород несовершеннолетними

Новости

Депутат Милонов предложил лишать прав за ребенка за рулем

Новости

Дмитрий Бертман занял пост президента театра «Геликон-опера»

Афиша

Выставка «Петербургское метро: вчера, сегодня, завтра» открылась в городе

Новости

Петербургские депутаты расширили закон о приданом для новорожденных

Культура

Прокуратура потребовала обеспечить доступность театра для инвалидов 

Новости

Депутат Миронов предложил индексировать налоговые вычеты ежегодно

Новости

Утверждено обвинение по делу о хулиганстве в саду Сан-Галли

Новости

Жена Игоря Николаева ответила на сравнения с Наташей Королевой

Новости

Полиция пресекла драку рабочих на Лиговском проспекте

Новости

Бюджет выборов в петербургский парламент превысит 2 миллиарда

Ленинградская область

Прокуратура Ленинградской области восстановила права детей-сирот

Новости

Большинство жителей Петербурга планируют поездку в КНР

Новости

Фигурантам дела о покушении на убийство предъявлены обвинения

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb