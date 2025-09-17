ФК «Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Ахматом»

Футбольный клуб «Зенит» официально объявил стартовый состав на предстоящий матч Российской премьер-лиги против «Ахмата». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Как сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба, основные позиции займут Евгений Латышонок, Роман Вега, Нуралы Алип, Страхиня Эракович и Арсен Адамов. Также в старте выйдут Юрий Горшков, Александр Ерохин, Ярослав Михайлов, Вадим Шилов, Луис Энрике и Александр Соболев.
Среди запасных игроков значатся Денис Адамов, Михаил Кержаков, Ваня Дркушич и другие ключевые футболисты.
Напомним, «Зенит» после трех туров чемпионата занимает первую позицию в турнирной таблице, набрав девять очков.
Ранее эксперты высказали свое мнение относительно того, как повлияет на игру петербургского клуба отмена участия в играх с зарубежными футбольными командами.