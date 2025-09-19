Петербургский завод увеличит выпуск автокомпонентов до 900 тысяч единиц

В ходе рабочего визита вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков ознакомился с производством компании «ПО Лузар».

Поляков посетил производственные площадки компании «ПО Лузар», известного на российском рынке изготовителя компонентов для автомобилей. Предприятие специализируется на выпуске систем охлаждения двигателей, в ассортименте которого присутствуют радиаторы, термостаты, водяные насосы и иная продукция.

В своем Telegram-канале он добавил, что в минувшем году на мощностях завода было изготовлено свыше 750 тысяч единиц товаров. Согласно планам развития, к 2027 году данный показатель планируется увеличить до 900 тысяч изделий ежегодно. По словам Полякова, на протяжении более десяти лет предприятие осуществляет поставки радиаторов охлаждения для автомобилей Lada моделей Niva и Vesta во всех их модификациях.

Поляков отметил, что в 2023 году в рамках поддержки со стороны Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга компания стала получателем льготного займа на сумму 74 миллиона рублей, предназначенного для запуска новой производственной линии. В 2025 году ожидается выделение дополнительного финансирования в объеме 66,4 миллиона рублей на закупку необходимого оборудования.