Жилые дома церкви святого Петра стали памятниками в Петербурге

Жилые дома Немецкой лютеранской церкви святого Петра в Санкт-Петербурге получили статус региональных памятников.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», охраняемый комплекс включает здания на Невском проспекте, Большой и Малой Конюшенных улицах.

Исторические строения были возведены как элитное жилье для состоятельных арендаторов и оснащались передовыми инженерными решениями своего времени. В помещениях оборудовали газовое освещение на парадных и черных лестницах, а во дворах установили газовые фонари. Первый год проживания арендаторов обеспечивали дровами.

В советский период здания сохранили первоначальное функциональное назначение, продолжая использоваться для жилых и торговых целей. Присвоение статуса памятника обеспечит юридическую защиту комплекса и установит специальные требования к проведению реставрационных работ.