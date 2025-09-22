Центробанк предложил россиянам обменять монеты на купюры

С 22 сентября по 4 октября по всей России пройдет акция «Монетная неделя».

Как сообщает пресс-служба Банка России, участники смогут обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги в банках и магазинах-партнерах.

В акции участвуют около 15 тысяч торговых точек и 4 тысяч отделений банков в 3 тысячах населенных пунктов. Полный список участников и условия проведения акции доступны на специализированном сайте, посвященному данному событию.

Стоит напомнить, что во время предыдущей «Монетной недели» в апреле текущего года жители Российской Федерации вернули в оборот более чем 51 миллиона монет на общую сумму 242 миллиона рублей. Акция направлена на упрощение процесса обмена накопленных металлических денег на банкноты.

Ранее в Центральном банке допускали возможность снижения ключевой ставки до однозначного значения в 2026 году при условии сохранения текущей тенденции. Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов сообщал, что официальный прогноз будет уточнен после заседания совета директоров 24 октября 2024 года.