Карен Шахназаров объяснил отсутствие больших фильмов о СВО

Руководитель киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров считает, что большие кинокартины о спецоперации появятся только спустя годы после ее завершения.

По данным «Петербургского дневника», режиссер объяснил это необходимостью временного расстояния для осмысления событий, аналогично классическим фильмам о Великой Отечественной. Шахназаров отметил, что настоящее большое кино требует стечения обстоятельств и участия талантливых авторов.

Глава Мосфильма высказал скептическое отношение к ремейкам известных картин, подчеркнув, что не видел ни одного удачного примера. Что касается молодежного кино, Шахназаров признал существование дефицита качественных фильмов о подростках, в отличие от советского периода. Он уверен, что такие картины должны создавать молодые авторы, близкие к теме по возрасту и мироощущению.

Отвечая на вопрос о будущих проектах, режиссер сообщил о подготовке к съемкам сериала для Первого канала из четырех серий. Шахназаров также работает как генеральный продюсер над фильмом молодого режиссера Александра Зачиняева «Выжить во льдах» о советской антарктической экспедиции. Конкретные детали своего режиссерского проекта он пока предпочитает не раскрывать, сославшись на суеверность кинематографистов.