Екатерина Немченко возглавила направление по работе с людьми в Авито

С 1 октября 2025 года Екатерина Немченко займет должность управляющего директора по работе с людьми в компании Авито, а также войдет в состав правления одной из крупнейших российских ИТ-компаний. В новой роли Екатерина будет курировать реализацию HR-стратегии, включая автоматизацию HR-процессов, масштабирование программ развития талантов и поддержку корпоративной культуры.

Управляющий партнер Авито Сергей Пивень назвал назначение знаковым решением, подтверждающим эффективность системы развития лидеров внутри компании. Он отметил двадцатилетний стаж работы Немченко в таких компаниях, как Coca-Cola HBC и Danone, и подчеркнул ее опыт в предпринимательстве и различных функциональных ролях. По его словам, человечный подход Екатерины является суперсилой для бизнеса масштабов Авито. Под ее руководством HR-бренд Авито откроет новую главу в работе с талантами.

Сама Екатерина Немченко заявила, что считает таланты людей основной потребностью и фундаментом любого бизнеса. Она намерена сосредоточиться на выполнении ранее утвержденной HR-стратегии и вместе с командой достичь амбициозных целей.

С 2023 года работы в Авито Немченко создала с нуля функцию финансового планирования и анализа. Помимо основной деятельности, она преподает авторский курс «Финансы для FoodTech» в ИТМО, а также обучает студентов в магистратуре Авито и Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. Екатерина является коучем по стандартам ICF и более десяти лет работает как внутренний тренер. Она окончила школу с медалью в Североморске и с красным дипломом – Российский Торгово-Экономический Университет.

В настоящее время штат Авито насчитывает более 12 тысяч сотрудников, объединенных общими ценностями, которые закреплены в корпоративном Манифесте.