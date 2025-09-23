Сотрудники прокуратуры вернули деньги обманутой пенсионерки из Ленобласти

Прокуратура Ломоносовского района добилась через суд возврата средств, похищенных у пенсионерки. Деньги будут взысканы с владельца банковского счета, который использовали мошенники.

Сотрудники прокуратуры Ломоносовского района Северной столицы обеспечили защиту прав пенсионерки. Речь идет о 77-летней жительнице деревни Келлози, которая перевела свои сбережения злоумышленникам после телефонного звонка.

В ходе расследования уголовного дела правоохранители обнаружили владельца банковского счета, на который поступили незаконно полученные средства. Прокурор района инициировал судебный иск о взыскании суммы неосновательного обогащения в пользу пострадавшей. Об это сообщили в пресс-службе Прокуратуры Ленинградской области.

Суд Ростовской области поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил заявленные требования в полном объеме. Контроль за исполнением судебного решения остается в ведении районной прокуратуры.