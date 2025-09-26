Десятки зрителей не попали на концерт «Руки вверх» из-за фальшивых билетов

В Туле десятки поклонников группы «Руки вверх!» не смогли попасть на концерт из-за фейковых билетов, приобретенных у мошенницы.

Как сообщает 360.ru, инцидент произошел 25 сентября на выступлении в «Тула-Арене», после чего правоохранительные органы начали проверку.

По информации издания, билеты по заниженной цене в 2,5 тысячи рублей вместо 4,5 тысяч распространяла бывшая сотрудница одной из городских касс. Потерпевшая Наталия рассказала, что документы не имели QR-кода и печати, но возможность сэкономить показалась привлекательной. В результате на входе скопилось свыше 100 человек с недействительными билетами.

Часть обманутых зрителей организаторы впустили на концерт с задержкой по решению команды солиста Сергея Жукова. Концертный директор Роберт Погосян пояснил, что группа не имеет отношения к продажам, но пошла навстречу фанатам. Тем не менее многие покинули место проведения мероприятия, не дождавшись решения.