Роспотребнадзор запросил у Турции данные по вирусу Коксаки

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обратилась к турецкому Минздраву с запросом о расследовании случаев заражения вирусом Коксаки.

Как сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, поводом стали сообщения о инфицировании российских туристов в одном из отелей провинции Анталья.

Запрос был составлен на основании меморандума о сотрудничестве между странами в сфере охраны здоровья туристов. Ведомство ожидает получения официальных данных о проведенном расследовании и профессиональной оценки потенциальных рисков развития эпидемиологической ситуации.

Параллельно информация была запрошена через каналы Всемирной организации здравоохранения. Запросы также направлены в АТОР и средства массовой информации. Пресс-служба Роспотребнадзора подчеркивает, что ситуация остается на контроле специалистов