Стоимость биткоина впервые превысила 125 тысяч долларов

Криптовалюта установила новый исторический рекорд стоимости. Цифровой актив впервые превысил отметку в 125 тысяч долларов.

В воскресенье, 5 октября, курс биткоина достиг значения в 125,7 тысячи долларов на основных торговых площадках. На американской бирже CoinBase была зафиксирована максимальная цена в 125,7 тысячи долларов за единицу криптовалюты.

Средний показатель по крупнейшим платформам составил 125,5 тысячи долларов, что превысило предыдущий рекорд от 14 августа 2025 года, когда стоимость достигала 124,4 тысячи долларов.

Общая капитализация биткоина после обновления максимума оценивается в 2,5 триллиона долларов. Данный показатель составляет 58,5% от совокупной стоимости всего рынка криптовалют, которая в настоящее время достигает 4,17 триллиона долларов.

Доминирующее положение первой криптовалюты на рынке цифровых активов сохраняется, несмотря на периодическую высокую волатильность.

Отметим, что ранее биткоин потерял около 3% своей стоимости.