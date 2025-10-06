Антикафе с капибарами в Петербурге осталось без лицензии

Россельхознадзор отказал в лицензии петербургскому антикафе с капибарами. Учреждение признано несоответствующим требованиям к содержанию животных.

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора отказало в выдаче лицензии на использование животных в культурно-зрелищных целях антикафе «Бар Капибар». По результатам проверки учреждение признано не соответствующим лицензионным требованиям.

В ходе проверки инспекторы выявили многочисленные нарушения. В их числе — использование кормов без ветеринарных сопроводительных документов, несоблюдение правил хранения кормовых запасов, а также несоответствие санитарно-карантинной зоны установленным нормативам.

Россельхознадзор установил, что условия содержания животных не обеспечивают их благополучие: отсутствуют необходимые бассейны для полуводных видов (нутрий и капибар) и специальные укрытия для отдыха. Контактирование посетителей с кроликами, нутриями и капибарами было признано незаконным, поскольку эти виды не входят в перечень животных, разрешенных для взаимодействия с людьми.

Кроме того, инспекция зафиксировала отсутствие регистрации зоопарка в федеральной государственной информационной системе «Цербер» и недостаток ветеринарных документов, подтверждающих происхождение животных, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В отношении ООО «Бар Капибар» ведомство возбудило дело об административном правонарушении и выдало предписание о приостановке деятельности до устранения нарушений и получения необходимой лицензии.

Отметим, что с 1 января 2022 года деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках и аналогичных учреждениях без лицензии запрещена.